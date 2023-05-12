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زيلينسكي: تمت الموافقة على خمس حزم عقوبات جديدة

زيلينسكي: تمت الموافقة على خمس حزم عقوبات جديدة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وافق على خمس حزم عقوبات جديدة يوم الجمعة، تم إعدادها من طرف مجلس الأمن القومي والدفاع ومجلس الوزراء والخدمات الخاصة في أوكرانيا.

العالم- الأزمة الأوكرانية

وأشار زيلينسكي: "تمت الموافقة على خمس حزم عقوبات، كنا نعدها بعناية شديدة هذه الأسابيع، كما تم إعدادها من طرف مجلس الأمن القومي والدفاع، ومجلس الوزراء، ومكتب الرئيس".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق، أنها حولت وللمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من رجل الأعمال الروسي قنسطنطين مالوفييف، إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي قنسطنطين مالوفييف، في الولايات المتحدة، "سطو صارخ"و"ممارسة واضحة لمصادرة الأموال الخاصة".

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