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استشهاد قيادي كبير للجهاد الإسلامي بغارة استهدفت شقة سكنية بقطاع غزة

استشهاد قيادي كبير للجهاد الإسلامي بغارة استهدفت شقة سكنية بقطاع غزة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

استشهد قائد عسكري كبير في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة غزة، اليوم الجمعة.

العالم - فلسطين

وقال مسؤول بالحركة إن "القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة".

وأوضح المسؤول أن الشهيد الحسني هو عضو المجلس العسكري لسرايا القدس، وسادس عضو في المجلس يغتاله كيان الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع، كما استشهد مساعد الحسني في الضربة الجوية.

وقالت وزارة الصحة بالقطاع، في بيان، إن "فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 5 آخرون بقصف إسرائيلي لشقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على مسؤول ملف العمليات في تنظيم الجهاد الإسلامي إياد الحسني".

وأضاف أن "الحسني تولى منصب خليل البهتيني في إدارة القتال في قطاع غزة"، وكان الأخير استشهد فجر الثلاثاء أثناء انطلاق العملية العسكرية.

وأدى الاستهداف الإسرائيلي للشقة إلى دمار واسع فيها وبالمباني المجاورة.

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