السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا تنتصر وتستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

انتصرت سوريا واستعادت مقعدها في جامعة الدول العربية بعد ان عاد العرب اليها.

العالم - انقلاب الصورة

واعترف العرب بما ارتکبوه من خطأ جسيم، لتعود سوريا القوة المحورية والدولة القوية باعتراف العرب والعالم اجمع.

وکانت الدول العربية اخرجت سوريا من جامعة الدول العربية اثر ضغوط اميرکية وتعليق عضويتها ثم دعوا الی ما أسموهم بالمعارضة السورية الی تسلم مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.

لکنهم اعترفوا اليوم بخطأهم وبدأت الوفود العربية تتوافد علی سوريا ودعتها الی العودة الی جامعة الدول العربية وتسلم مقعدها من جديد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6616138

روابط ذات صلة

الرئيس السوري يتلقى دعوة رسمية من الرياض للمشاركة في قمة الجامعة العربية المقررة

دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نابلس تزف شهدائها بعد مواجهة شرسة مع الاحتلال

مراسل العالم :الاعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

مصطفى كايا للعالم: نستطيع أن نخرج تركيا من أزمتها الاقتصادية + فيديو

سوريا تنتصر وتستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-05-2023

شاهد.. العالم تواكب تشيع جثمان الشهيد "الحسني" وهذا ما قالته عائلته