سوريا تنتصر وتستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

العالم - انقلاب الصورة

واعترف العرب بما ارتکبوه من خطأ جسيم، لتعود سوريا القوة المحورية والدولة القوية باعتراف العرب والعالم اجمع.

وکانت الدول العربية اخرجت سوريا من جامعة الدول العربية اثر ضغوط اميرکية وتعليق عضويتها ثم دعوا الی ما أسموهم بالمعارضة السورية الی تسلم مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.

لکنهم اعترفوا اليوم بخطأهم وبدأت الوفود العربية تتوافد علی سوريا ودعتها الی العودة الی جامعة الدول العربية وتسلم مقعدها من جديد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6616138