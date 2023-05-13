أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم السبت 13 مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان..

السيد حسن نصر الله .. قدرات "إسرائيل" على الردع إنهارت في كل الجبهات ..

- ابرار ..

مصرع وإصابة ثمانية صهاينة في جنوب تل أبيب بضربة صاروخية للمقاومة الفلسطينية ..

- جمهوري اسلامي ..

إيران ترد على إجراءات ومواقف الغرب العدوانية ضد قوات حرس الثورة ..

- كيهان ..

الإتحاد الأوروبي يستنجد بالصين بشأن الحرب في أوكرانيا رغم معارضة أمريكا .

- مردم سالاري.

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يتحدث عن بدء الجيش الأوكراني هجوما مضادا على مدينة باغموت.

- خراسان ..

نتائج الإستطلاعات بتركيا تشير لتقدم المرشح الرئاسي للمعارضة السداسية بالإنتخابات كمال قليجدار أوغلو .

- افتاب يزد ..

وزير الداخلية التركي يتهم أمريكا بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا .

- افكار ..

وزير الزراعة يتحدث عن تصدير إيران ما قيمته خمسة مليارات دولار من المحاصيل الزراعية سنويا .

- اطلاعات ..

مصرع عشرة أشخاص وإصابة أربعين آخرين في الإحتجاجات العنيفة بباكستان ضد إعتقال عمران خان.

- سياست روز ..

فشل نظم الدفاع الجوي الصاروخية بفلسطين المحتلة في مواجهة الضربات الصاروخية الفلسطينية .

- قدس ..

نظام مقلاع داوود المضاد للصواريخ بالكيان الصهيوني يفشل بإمتياز مقابل صواريخ المقاومة ..

اهم المقالات..

1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان (المهزومون بشكل مبكر في الحرب) ..

غارات الكيان الصهيوني الاخيرة على غزة وهجماته المتزامنة على المدن والقرى الفلسطينية بالضفة مجرد محاولات يائسة لحكومة نتنياهو للتعتيم على الازمات الاقتصادية والصراع السياسي في فلسطين المحتلة . نتنياهو تصور وبايحاءِ ودعمِ قادة الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا في حكومته المهزوزة ان هذا التصعيد كفيل بضمان بقاءها, لكنَّ ..

( صواريخ المقاومة الفلسطينية كشفت عن مدى ضعف كل منظومات الدفاع الجوي الصاروخية بالكيان الصهيوني لتزيد من قتامة أوضاعه)

نتنياهو اراد القيام باستعراض للقوة لتعزيز موقفه الداخلي لكنَّ الصواريخ الفلسطينية اختَرَقَت منظومة القبة الحديدية وكذلك منظومةَ "مقلاع داوود" ايضا لتضع نتنياهو في مأزق حقيقي حيث كشفت هذه الصواريخُ مدى هشاشة قدرات الكيان العسكرية وضاعفت المخاوفَ الداخلية بفلسطين المحتلة بشأن احتمال زواله في اية حرب مفتوحة مقابلَ المقاومة الفلسطينية وترساناتِها الصاروخية .

2- اطلاعات ..

حول الانتخابات في تركيا كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها (أردوغان أم قليجدار أوغلو؟ ) ..

تركيا تقف على مسافةٍ قصيرة جدا من مواجهة مفترق طرقٍ بكل معنى الكلمة , فنتائجُ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري غدا الاحد بتركيا ستُحدد المسار الذي سيسير فيه هذا البلد داخليا واقليميا ودوليا .

( إن فوز أردوغان وحزبه في الإنتخابات يعني مواصلة تركيا مسارها الحالي , وفوز مرشح المعارضة السداسية سينقل تركيا لأجواء أخرى)

من الصعب البت لمن سيكون الفوز، فالانتخابات الرئاسية قد تمتد لجولةٍ ثانية , وقد تشهد تركيا تغييراتٍ كبيرة في سياساتها الداخلية وخاصة الاقتصاديةَ والاجتماعية في حالةِ فوز مرشح المعارضة كمال قليجدار اوغلو , كما سيعود الاهتمام التركي عندها بعضويةِ الاتحاد الاوروبي وستتَراجَعُ الاهتمامات والطموحات التركية الاقليمية .

3- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن الاجواء والتطورات في باكستان في مقالها (الشارع, ورقة عمران خان الرابحة ) ..

المحكمة العليا في باكستان اعتبرت اعتقالَ رئيس الوزراء المعزول عمران خان غيرَ قانوني واَمَرت باطلاقِ سراحه بصورة مؤقتة بكفالةٍ لحينِ محاكمته باتهامِ فسادٍ مالي .

( قرار المحكمة العليا جاء تحت وطأة تفجر أعمال عنف ومواجهات واسعة بين أنصار خان وقوى الأمن بباكستان )

ان الاحداث الساخنة الاخيرة بباكستان عكست وجود هوة عميقة بين الشارع الباكستاني وحكومة شهباز شريف , فحزب تحريك انصاف المعارض بزعامة عمران خان استطاع استقطابَ قوى المعارضة وتنظيمَ تظاهرات احتجاجية ضخمة , ويراهن خان على تزايد شعبيته للعودةِ للسلطة في الانتخابات المقبلة وفي تصعيد الضغوط على الحكومة والمؤسسة العسكرية , في الواقع باكستان قد تشهد المزيد من الفوضى والعنف في حالة صدور حكم ضد خان .