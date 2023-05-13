باحثا معه التعاون الجمركي والاستثماري .. وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره السعودي

العالم - ايران

وأشار الوزير خاندوزي في اللقاء، أن بين ايران والسعودية على المستوى الحكومي لا يوجد اتفاق أساسي بمجال الاستثمارات والجمارك والتجارة وأنه من الضروري صياغة وتوقيع مذكرات تعاون ثلاثية بين الجانبين بهذا الخصوص.

ودعا الى اجتماع يضم شركات القطاع الخاص الايراني والسعودي في غضون 3 شهور قادمة بهدف تدارس الامكانيات التجارية والاستثمارية والتعرف على أرضيات التعاون.

وأشار الوزير الايراني الى ضرورة التعاون الفوري بمجال تسهيل الحج والتجارة بين البلدين سيما بمجال معالجة العقبات المصرفية والعملة الاجنبية وزيادة الرحلات الجوية.

ونوه الى الاستثمار في قطاعات النفط والافادة من منتجات شركات المعرفة الايرانية.

بدوره أعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أمله باتخاذ خطوات سريعة في العلاقات مع ايران مؤكدا ضرورة معالجة العقبات الاقتصادية والتجارية بهذا المسار.

وأشار الى الفرص الكبيرة للتعاون بين ايران والسعودية معربا عن أمله بلقاء الوزير الاقتصاد والمالية الايراني في الرياض قريبا.

الجدعان أكد موافقة الجانب السعودي للتعاون بمجال الجمارك والتجارة والاستثمار مع ايران، وأن وزارات الطرق والنفط والحج السعودية ستطرح وستتابع مواضيع التعاون المشترك.

وأعتبر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطلب انشاء منظومة واسعة منها تحديد آلية الشفافية بالعلاقات المصرفية واستخدام مقاربات متنوعة لنيل التعاون التجاري.

وأعرب الوزير السعودي عن أمله بتحديد وتفعيل النقاط المشتركة للتعاون الثنائي عبر تبادل الوفود الفنية بين البلدين.