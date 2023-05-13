السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اهالي غزة يشيعون الشهيد إياد الحسني .. ونجله يوجه رسالة هيهات منا الذلة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

شيع عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، القيادي البارز بسرايا القدس الشهيد إياد الحسني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشيع من مسقط راس الشهيد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وتم الصلاة على جثمانه الطاهر ظهراً في المخيم، ووري الثرى إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان، وسط مطالبات للمقاومة بالرد والانتقام لدماء القائد وكافة الشهداء.

وأكد نجل الشهيد الحسني خلال تشييع والده، مواصلة طريق المقاومة ومواصلة ضرب الكيان الإسرائيلي وجعله يدفع الثمن.

واستشهد القائد الحسني مساء أمس الجمعة12/5/2023م، في عملية اغتيال "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاده ومواطن أخر، وإصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن أحداث أضرار مادية وجسيمة في شقق ومنازل المواطنين المجاورة.

روابط ذات صلة

قيادي بحماس:الجغرافيا الفلسطينية تعيش أجواء المقاومة عدوان كيان الاحتلال

إصابة 4 مستوطنين إثر سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنات صهيونية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

تشاهدون في "مع الحدث"... إستمرار المقاومة بقصف الصواريخ والاستعداد لشهور

حماس: الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية

سرايا القدس: استهداف عدة مواقع حساسة للاحتلال بصواريخ موجهة

شاهد بالفيديو.. اهالي غزة يشيعون الشهيد إياد الحسني .. ونجله يوجه رسالة هيهات منا الذلة

باحثا معه التعاون الجمركي والاستثماري .. وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره السعودي