تركيا تدخل الصمت الانتخابي بهذه الأجواء..

العالم - مراسلون

اليوم الأخير قبل الانتخابات في تركيا، بدأ الصمت الانتخابي ومعها توقف المشرفون على الدعاية الانتخابية في الترويج لبرامج أحزابهم ومرشحيهم وتتوقف معها شركات استطلاعات الراي ووسائل الاعلام في نشر التوقعات.

وقال مدير المجلس الانتخابي في منطقه افجلار اسطنبول اردوغان سرجان لمراسل قناة العالم الاخبارية: "لقد قما في الفترة الماضية بإنجاز الاعمال و المشاريع و التخطيطات سنبدأ مرحله جديدة و هذا هو وقت الحصاد وقت النتيجة التي ينتظرها شعبنا والذي يستحق أن تكون هناك عملية ديمقراطية لا يشوبها أي شائبة".

ثلاث مرشحين للرئاسة يتتافسون الآن في سباق الرئاسة الرئيس اردوغان مرشح التحالف الحاكم وكمال كلشدار أوغلو مرشح المعارضة، وسنان اوغان مرشح تحالف الأجدا فيما الورقة الانتخابية تضم محرم اينجة أيضا والذي انسحب من السباق.

تقول لجنة الانتخابات بأن اصواته التي سيحصل عليها ستعتبر اصواتا باطلة.

اللجنة العليا للانتخابات التركيةصرحت أن عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني بلغ 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.

ساعات قليلة تفصل عن موعد انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية دون أن تفلح استطلاعات الرأي في اعطاء مؤشرات حول هوية الفائز فيها، استطلاعات اكتفت باظهار حجم المنافسة الشديدة بين التحالف الحاكم وتحالف المع.

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