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مدفعية الاحتلال تقصف 4 مراصد للمقاومة شرق غزة

مدفعية الاحتلال تقصف 4 مراصد للمقاومة شرق غزة
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني، قبيل منتصف ليلة امس، أربعة مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة، بعد نحو ساعتين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

العالم- فلسطين

وحسب "المركزالفلسطيني للإعلام" قالت مصادر محلية: عن مدفعية الاحتلال قصفت 4 مراصد شرق الشجاعية ورفح والبريج وبيت حانون، في أول خرق صهيوني لتفاهم وقف إطلاق النار الذي أعلنته مصر.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن القصف جاء بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الصهيوني حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء أمس السبت، بوساطة مصرية، بعد خمسة أيام من عدوان بدأه الاحتلال باغتيال ثلاثة قيادات من سرايا القدس في غزة.

واستبقت المقاومة بدء التنفيذ برشقة صاروخية شملت دك “تل أبيب” والمدن المحتلة وغلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني قبل سريان وقف إطلاق النار، وفق إعلان سرايا القدس.

وحسب نص الاتفاق الذي حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه، فإن وقف إطلاق النار يتضمن وقف استهداف أبناء شعبنا، ووقف هدم المنازل، ووقف استهداف الأفراد، ويبدأ 10 مساء أمس السبت.

وأكد خالد البطش، رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي، في تصريح صحفي أن التزام حركته والفصائل بالتهدئة مرهون بمدى التزام الاحتلال بها وبمدى احترامه للتعهدات التي قطعها أمام الوسطاء خلال جهود وقف العدوان.

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