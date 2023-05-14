لبنان دخل بالمسار الجدي لإنهاء الشغور الرئاسي

العالم- لبنان

وأضافت الصحيفة ان المعطيات المستجدة تفترض الذهاب الى جلسة لانتخاب الرئيس، والاحتكام الى اللعبة الديمقراطية من دون تاخير او ابطاء.

وأوضحت الصحيفة، أنّ ما يعزز هذا المناخ اجواء اللقاءات المكثفة التي اجراها السفير السعودي وليد البخاري مع الجهات والكتل النيابية، والتي بلورت خلالها رسالة سعودية صريحة وواضحة، لا تعكس موقفها فحسب، بل تعبر الى حد بعيد عن موقف لقاء الدول الخمس.

ووفقا للمعلومات التي توافرت فإن هذه الرسالة تتلخص بثلاث لاءات مهمة وذات مغزى، وهي لا فيتو على اي مرشح ومنهم سليمان فرنجية، لا للتعطيل واستتباعا تعطيل نصاب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، لا لاستمرار تمديد الفراغ الرئاسي او تاخير موعد التئام المجلس لحسم هذا الاستحقاق.

وأشارت معلومات الصحيفة، إلى أنّه إلى جانب هذه اللاءات الثلاث، برز تحذير واضح ليس من قبل السعودية فحسب بل ايضا من دول اللقاء الخماسي، وهو يتمثل باشهار وتسليط سيف العقوبات على كل من يعطل او يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية.

وعلمت الديار من مصادر مطلعة، أنّ تعطيل نصابها مستبعد ليس بسبب سيف العقوبات وحسب، بل ايضا استنادا لأجواء ومواقف الجهات والكتل النيابية.

إلى ذلك، حسمت كتلة اللقاء الديمقراطي موقفها بالمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، في حال حضور القوى المسيحية فيها، حسبما تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات عبر صحيفة "الشرق الأوسط.

ونقلت الشرق الأوسط، عن مصادر نيابية مطّلعة على اللقاءات الأخيرة، أن البلاد دخلت بالمسار الجدي لإنهاء الشغور الرئاسي، بما يتخطى أي أجواء كانت سائدة في السابق، في أكثر المراحل التي نلتمس فيها إيجابيات لحسم الاستحقاق وإنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، التي ستكون بداية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية"، لافتة إلى أن الجو القائم يشير إلى قرب عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس، يفوز فيها مرشح على قاعدة الاحتكام للمنطق الديمقراطي، في إشارة إلى الفوز بأغلبية الأصوات في الدورة الثانية.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الديار، وجود لقاء الاسبوع المقبل بين القيادي في حزب الله وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقر التيار ، وهو اللقاء الاول بينهما بعد الانقطاع الذي حصل بين الجانبين.