شاهد.. اسطنبول، مفتاح الفوز في انتخابات ترکيا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في اسطنبول ان قانون البلاد، يعطي حق التصويت لـ64 مليون مواطن ترکي يتوجهون لـ87 دائرة انتخابية المتمثلة في 191 ألف مرکز اقتراع في مختلف محافظات ترکيا لاختيار مرشحهم.

ويقول مراسل العالم ان الرئيس الترکي رجب طيب اردوغان سوف يدلي بصوته في احدی مراکز الاقتراع باسطنبول ويعرف بين الاتراک ان من يفوز بالانتخابات في اسطنبول، يحکم ترکيا.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.

ومنذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي بشكل رسمي، وحظرت الدعاية الانتخابية بكل أشكالها.

ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.