خرازي: استئناف العلاقات بين إيران ومصر في مصلحة الجميع

العالم - ايران

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أكد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية أن وزارة الخارجية على استعداد دائم للتحدث مع مختلف الدول لتحسين العلاقات الإقليمية والخارجية.

وأضاف، بطبيعة الحال، إذا تم قبول ومراعاة شروط إيران في هذه المفاوضات، وإذا تحسنت علاقات إيران مع دول الجوار والمنطقة، فإن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع.

وردا على تفاصيل المفاوضات وما إذا كانت إعادة فتح سفارتي إيران ومصر من بين القضايا المطروحة في المفاوضات، قال: ليس لدي معلومات مفصلة عن تفاصيل الجهود التي تبذل لاستئناف العلاقات بين مصر وإيران. لكن القاعدة العامة في خطط وزارة الخارجية هي التحدث مع جميع الدول من أجل تحسين العلاقات.