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وفد سعودي في ليبيا بحثا لإعادة فتح السفارة في طرابلس

وفد سعودي في ليبيا بحثا لإعادة فتح السفارة في طرابلس
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

وصل وفد من وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية لإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة السعودية في طرابلس، بعد نحو 9 سنوات على إغلاقها.

العالم - السعودية

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه "استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي، صباح اليوم بمطار معيتيقة الدولي، وفدا من وزارة الخارجية السعودية برئاسة عبد الله الشمري وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والإفريقية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة السعودية بطرابلس".

وأكد أبوغفة "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما".

وكانت السلطات السعودية قد قررت، في العام 2014، إغلاق سفارة المملكة في طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية آنذاك.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قبل أسبوعين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وأكد الوزير السعودي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية السعودية في 30 أبريل الماضي، خلال اللقاء على "دعم المملكة للحل الليبي/ الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة".

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