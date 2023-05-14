الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مراسل العالم: لاتمديد لوقت الاقتراع في انتخابات ترکيا

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ليبدأ فرز الأصوات.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من اسطنبول انه علی الرغم من اغلاق أبواب مراکز الاقتراع الا ان المواطنين الموجودين داخل المراکز، يحق لهم الادلاء بصوتهم.

وأکد مراسل العالم ان وقت الاقتراع، لن يمدد وهذا ما أکده المراقبون الذين رأوا ان النسبة العالية للمشارکة في الانتخابات تحول دون تمديدها وان الحاجة الی تمديد الانتخابات تأتي غالباً عندما تکون النسبة منخفضة.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 بتوقيت غرينتش).

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائبًا.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة: الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

روابط ذات صلة

إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في تركيا

الانتخابات في تركيا.. المنافسة تحتدم

حال فوزها بالإنتخابات.. هل يمكن للمعارضة التركية أن تفي بوعودها بشأن 'سوريا'؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد قآاني: المقاومة كسرت شوكة الاحتلال وفجر النصر بات قريبا

"الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بصدد حظر الغاز الروسي عبر الأنابيب"

الانتخابات التركية.. منعطف هام في تاريخ الديمقراطية في تركيا+ فيديو

ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران: الاحتلال ارتكب جريمة كبرى في غزة سعياً وراء ترميم صورته

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: لاتمديد لوقت الاقتراع في انتخابات ترکيا

وزير العدل الإيراني يجري لقاءات عديدة في روسيا