مراسل العالم: لاتمديد لوقت الاقتراع في انتخابات ترکيا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من اسطنبول انه علی الرغم من اغلاق أبواب مراکز الاقتراع الا ان المواطنين الموجودين داخل المراکز، يحق لهم الادلاء بصوتهم.

وأکد مراسل العالم ان وقت الاقتراع، لن يمدد وهذا ما أکده المراقبون الذين رأوا ان النسبة العالية للمشارکة في الانتخابات تحول دون تمديدها وان الحاجة الی تمديد الانتخابات تأتي غالباً عندما تکون النسبة منخفضة.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 بتوقيت غرينتش).

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائبًا.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة: الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.