"وفد برلماني" لليسار الألماني يتوجه إلى أوكرانيا الثلاثاء القادم

العالم - اوروبا

وأكد المتحدث باسم الكتلة ميشائل شليك اليوم الأحد، أن الوفد سيزور كل من منطقتي بوتشا وإيربين ومدينة خاركيف، بجانب العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الفترة التي تمدد من بعد غد الثلاثاء وحتى الأحد القادم.

وإلى جانب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني ديتمار بارتش، يشمل الوفد أيضا المرشح السابق من حزب اليسار للانتخابات الرئاسية جرهارد ترابرد.

جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لوفد من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني لأوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية في فبراير العام الماضي، وكانت الزيارة الأولى قبل عام في مايو من العام الماضي.

ومن المقرر أن يزور الوفد مستشفيات ومراكز طوارئ، وأن يجري مباحثات مع مسئولين من منظمات مساعدة.

وأضاف المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لليسار، أنه من المقرر أن يكون هناك لقاء في كييف بساسة ومسئولين.

ومن المقرر استقبال الوفد في خاركيف من جانب محافظ المنطقة، وفقا للبيانات، كما سيكون هناك زيارات للمناطق التي تعرضت للقصف بالمدينة وكذلك زيارة لمستشفى عسكري هناك.

هذا وفي سياق متصل، وصل زيلينسكي إلى ألمانيا اليوم الاحد، كما أعلن على حسابه في "تويتر" مؤكدا أن زيارته ستخصص لتسليم بلاده "حزمة مهمة للغاية" من شحنات الأسلحة و"لإعادة إعمار" أوكرانيا.

واستقبل فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الاوكراني في قصر بيلفو مقر الرئيس الألماني. ولم يتم الكشف عن تفاصيل زيارة برلين على الفور لأسباب أمنية. كما التقى زيلينسكي صباح الأحد، المستشار أولاف شولتس .

وتأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الاوكراني لشن هجوم الربيع في حين تعلن كل من كييف وموسكو عن انتصارات في باخموت ومحيطها.

ووجّه زيلينسكي الشكر لألمانيا على دعمها خلال لقائه بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد في أول زيارة له إلى برلين منذ العملية الروسية الخاصة في اوكرانيا.

ويحاول زيلينسكي حاليا حشد الجهات الداعمة له في أوروبا في الوقت الذي يستعد فيه جيشه لشن هجوم مضاد في شرق البلاد ضد القوات الروسية كما أعلن قبل أسابيع.