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لحظة بلحظة ..نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023

لحظة بلحظة ..نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الأولية لانتخابات 2023 الرئاسية والبرلمانية اليوم الأحد، وسط اشتداد التنافس بين المرشحين الأبرز رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو.

العالم - تركيا

منذ (19:46 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات البرلمانية بعد فرز 13.19% من الصناديق

تحالف الجمهور: 60.19%.

تحالف الأمة المعارض: 26.78%.

حزب اليسار الأخضر: 8:32%

منذ (19:45 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 36.28% من الصناديق

رجب طيب أردوغان: 53.02%

كمال كليشدار أوغلو: 41.04%

سنان أوغان: 5.38%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

منذ (19:43 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 34.36% من الصناديق حسب التقرير الإعلامي:

رجب طيب أردوغان: 53.17%

كمال كليشدار أوغلو: 40.88%

سنان أوغان: 5.39%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

منذ (19:40 بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشكك في نتائج وكالة أنباء الأناضول ويقول: أطالب المواطنين بألا يلتفتوا للنتائج التي تصدرها وكالة أنباء الأناضول.

منذ (19:36 بتوقيت مكة المكرمة)

وإعلان نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 32.26% من الصناديق نحو التالي:

رجب طيب أردوغان: 53.37%

كمال كليشدار أوغلو: 40.68%

سنان أوغان: 5.39%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

منذ (19:33 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات البرلمانية بعد فرز 9.41% من الصناديق

تحالف الجمهور: 62.13%.

تحالف الأمة المعارض: 25.19%.

حزب اليسار الأخضر: 8.15%

منذ (19:20 بتوقيت مكة المكرمة)

وتظهر نتائج أولية بعد فرز 24% من الصناديق،حصول أردوغان على 54.63% مقابل 39.40% لـكليشدار أوغلو بعد فرز نحو 24% من الصناديق.

منذ 1 د (19:12 بتوقيت مكة المكرمة)

وحسب نتائج أولية بعد فرز 22% من الصناديق وصلت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تظهر حصول أردوغان على 55.03% مقابل 39.00% لكليشدار أوغلو بعد فرز نحو 22% من الصناديق.

منذ (19:08 بتوقيت مكة المكرمة)

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 19.15% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 55.46% في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليشدار أوغلو على 38.57%. وحصل المرشح سنان أوغان على 5.39%.

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لحظة بلحظة ..نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023