لحظة بلحظة ..نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023

العالم - تركيا
منذ (19:46 بتوقيت مكة المكرمة)
نتائج أولية للانتخابات البرلمانية بعد فرز 13.19% من الصناديق
تحالف الجمهور: 60.19%.
تحالف الأمة المعارض: 26.78%.
حزب اليسار الأخضر: 8:32%
منذ (19:45 بتوقيت مكة المكرمة)
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 36.28% من الصناديق
رجب طيب أردوغان: 53.02%
كمال كليشدار أوغلو: 41.04%
سنان أوغان: 5.38%
محرم إنجه (منسحب): 0.56%
منذ (19:43 بتوقيت مكة المكرمة)
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 34.36% من الصناديق حسب التقرير الإعلامي:
رجب طيب أردوغان: 53.17%
كمال كليشدار أوغلو: 40.88%
سنان أوغان: 5.39%
محرم إنجه (منسحب): 0.56%
منذ (19:40 بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشكك في نتائج وكالة أنباء الأناضول ويقول: أطالب المواطنين بألا يلتفتوا للنتائج التي تصدرها وكالة أنباء الأناضول.
منذ (19:36 بتوقيت مكة المكرمة)
وإعلان نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 32.26% من الصناديق نحو التالي:
رجب طيب أردوغان: 53.37%
كمال كليشدار أوغلو: 40.68%
سنان أوغان: 5.39%
محرم إنجه (منسحب): 0.56%
منذ (19:33 بتوقيت مكة المكرمة)
نتائج أولية للانتخابات البرلمانية بعد فرز 9.41% من الصناديق
تحالف الجمهور: 62.13%.
تحالف الأمة المعارض: 25.19%.
حزب اليسار الأخضر: 8.15%
منذ (19:20 بتوقيت مكة المكرمة)
وتظهر نتائج أولية بعد فرز 24% من الصناديق،حصول أردوغان على 54.63% مقابل 39.40% لـكليشدار أوغلو بعد فرز نحو 24% من الصناديق.
منذ 1 د (19:12 بتوقيت مكة المكرمة)
وحسب نتائج أولية بعد فرز 22% من الصناديق وصلت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تظهر حصول أردوغان على 55.03% مقابل 39.00% لكليشدار أوغلو بعد فرز نحو 22% من الصناديق.
منذ (19:08 بتوقيت مكة المكرمة)
وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 19.15% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 55.46% في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليشدار أوغلو على 38.57%. وحصل المرشح سنان أوغان على 5.39%.