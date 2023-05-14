لحظة بلحظة ..نتائج الانتخابات الرئاسية التركية 2023

العالم - تركيا

منذ (19:46 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات البرلمانية بعد فرز 13.19% من الصناديق

تحالف الجمهور: 60.19%.

تحالف الأمة المعارض: 26.78%.

حزب اليسار الأخضر: 8:32%

منذ (19:45 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 36.28% من الصناديق

رجب طيب أردوغان: 53.02%

كمال كليشدار أوغلو: 41.04%

سنان أوغان: 5.38%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

منذ (19:43 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 34.36% من الصناديق حسب التقرير الإعلامي:

رجب طيب أردوغان: 53.17%

كمال كليشدار أوغلو: 40.88%

سنان أوغان: 5.39%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

منذ (19:40 بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشكك في نتائج وكالة أنباء الأناضول ويقول: أطالب المواطنين بألا يلتفتوا للنتائج التي تصدرها وكالة أنباء الأناضول.

منذ (19:36 بتوقيت مكة المكرمة)

وإعلان نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 32.26% من الصناديق نحو التالي:

رجب طيب أردوغان: 53.37%

كمال كليشدار أوغلو: 40.68%

سنان أوغان: 5.39%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

منذ (19:33 بتوقيت مكة المكرمة)

نتائج أولية للانتخابات البرلمانية بعد فرز 9.41% من الصناديق

تحالف الجمهور: 62.13%.

تحالف الأمة المعارض: 25.19%.

حزب اليسار الأخضر: 8.15%

منذ (19:20 بتوقيت مكة المكرمة)

وتظهر نتائج أولية بعد فرز 24% من الصناديق،حصول أردوغان على 54.63% مقابل 39.40% لـكليشدار أوغلو بعد فرز نحو 24% من الصناديق.

منذ 1 د (19:12 بتوقيت مكة المكرمة)

وحسب نتائج أولية بعد فرز 22% من الصناديق وصلت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تظهر حصول أردوغان على 55.03% مقابل 39.00% لكليشدار أوغلو بعد فرز نحو 22% من الصناديق.

منذ (19:08 بتوقيت مكة المكرمة)

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 19.15% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 55.46% في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليشدار أوغلو على 38.57%. وحصل المرشح سنان أوغان على 5.39%.