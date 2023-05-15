نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 97% من أصوات الداخل والخارج

العالم - تركيا

وبعد فرز 97% من الأصوات (داخل وخارج تركيا)، أوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي:

رجب طيب أردوغان: 49.35%

محرم إنجه (منسحب): 0.43%

كمال كليشدار أوغلو: 44.97%

سنان أوغان: 5.25%.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه سيحترم نتيجةَ الانتخابات الرئاسية في بلاده، مهما كانت هذه النتيجة.

وفي حشد جماهيري لأنصارِه في أنقرة، وجهَ اردوغان الشكر للشعب التركي على المشاركة التي لا مثيل لها في العالم حسبَ وصفه، وقال إن منافسيه يحاولون خداع الشعب بقولهم إنهم متقدمون عليه، مستدركا بأنه لا يعلم النتائج على وجه الدقة، لكن أكد أنه سيتجاوز الانتخابات من المرحلة الاولى بعد فرز اصوات الخارج. ورأى اردوغان أنه يتقدم على منافسه كمال كليتشدار اوغلو بفارق كبير، وتابع أنه يقبل بقرار الشعب استكمال الانتخابات بجولة ثانية وأنه جاهز لها ويرحب بها.

بدوره، قال منافس أردوغان الرئيسي، كمال كليشدار أوغلو، إنه إذا كان قرار الشعب الترك إجراء جولة ثانية من الانتخابات، سيفوز بها حتماً حسب تعبيره.

وخلال كلمة مقتضبة له بحضورِ زعماء الاحزاب الحليفة، اضاف كليتشدار أن إرادة التغيير في المجتمع أعلى من خمسين في المئة، معتبرا أن أردوغان لم يتمكن من نيل الثقة ولم يحقّق النتائج التي يرغبها. ورأى أن أصوات حزب العدالة والتنمية تراجعت رغم كل افتراءاته وإهاناته على حد قوله. واشار مرشح المعارضة إلى تلاحق بيانات النتائج معلنا قبوله بجولة إعادة.

هذا وقال كليشدار أوغلو قبل انتهاء عمليات الفرز: "يتم إعاقة فرز الصناديق في مناطق مناصرة لنا وأطلب من هيئة الانتخابات أن لا تعيق إرادة الشعب".

وعند الساعة 12:00 من ليل الأحد الاثنين، أشارت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إلى أنه تم إدخال 69.12% من البيانات الانتخابية ولا تأخير في معالجتها.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن نسبة فرز أصوات المقترعين من خارج تركيا، قد بلغت لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد، 34.14%.

في حين تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنحو لنحو منتصف ليل الأحد- الاثنين، بنسبة 56% من الأصوات بعد معالجة أوراق الاقتراع من 21.79% من صناديق الاقتراع في البعثات الأجنبية وعند المعابر الحدودية التركية، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الحكومية.

وقالت القناة التلفزيونية بعد فرز 21.7% من صناديق الاقتراع "أردوغان – 56% (أكثر من 136 ألف مواطن) وكيليتشدار أوغلو 40% (أكثر من 98 ألف مواطن)".

كما تم تحديد أن نسبة المشاركة تجاوزت 53%، حيث حصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على 2.2% من الأصوات.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

جاء ذلك في بيان الأحد عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.