الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا..المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي

تركيا..المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40%، وكيليتشدار أوغلو على 44.96٪.

العالم-تركيا

وأفادت اللجنة بالنتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.40٪، وكيليتشدار أوغلو على 44.96٪. وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

وقال أحمد ينر، رئيس المفوضية العليا للانتخابات التركية، "بشكل عام، تم فتح 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. ولم يتم فتح 27 صندوق اقتراع. أما بالنسبة للتصويت الخارجي، فقد تم فتح 84٪ من صناديق الاقتراع، ولم يتم فتح أكثر من 1500 صندوق اقتراع".

وقال ينر للصحفيين "ونتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و 5.2٪ لأوغان".

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

إلى ذلك أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.

روابط ذات صلة

تركيا..النتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات..جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو

نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 99.9% من أصوات الداخل والخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان : زيارة الرئيس رئيسي لسوريا مؤشر على دخول هذا البلد مرحلة الاستقرار الامني

مسيرة لمناسبة ذكرى النكبة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في السعودية بمشاركة وفد من سوريا

لماذا تحولت أمريكا الى عنوان للشر؟.. نُخب أمريكية تُجيب

حقائق وأرقام.. 75 عاما على نكبة فلسطين

تركيا..المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي