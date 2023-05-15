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بعد مرور 75 عاما على النكبة الفلسطينية..

شاهد.. كيف هو حال المخيمات في الضفة الغربية؟

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعد مرور 75  عاما على النكبة الفلسطينية، تشهد مخيمات الضفة الغربية عددة أزمات تفاقم الوضع الانساني فيها.

العالم - خاص بالعالم

وقال أحد أهالي مخيم الجرزون في الضفة الغربية لمراسل قناة العالم الاخبارية، إن مرافق الحياة في المخيمات مغلقة منذ 90 يوما، مما تسبب بتكدس الزبالة في المخيمات واضطر الاهالي الى رفعها الى مكان بعيد خوفا على صحة اهالي المخيم.

هذا ويحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، حينما قام الصهاينة باحتلال فلسطين وتشريد أكثر من سبعمئة وخمسين ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام ثمانية واربعين من القرن المنصرم.

ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات حاشدة رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأخرى رسم عليها مفتاح العودة. ومن المقرر أن تحيي منظمة الأمم المتحدة هذه المناسبة للمرة الأولى في مقرها بنيويورك، حيث يفترض أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة يتحدث خلالها عن الرواية الفلسطينية لما جرى حينها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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