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في ذكرى النكبة الفلسطينية..

شاهد.. مراسلة العالم في غزة تكشف بالوثائق حق ملكية اراضي عائلتها في مستوطنة "اسدود"

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

في ذكرى النكبة الفلسطينية كشفت مراسلة قناة العالم الاخبارية "اسراء البحيصي" في قطاع غزة عن اوراق ملكية اراضي عائلتها في قرية السوافير "مستوطنة اسدود" تعود لعام 1926 مختومة من الحكومة الفلسطينية انذاك.

العالم - مراسلون

وقالت "البحيصي" أن اسمها الكامل هو اسراء محمود عيسى أحمد خليل البحيصي الوثيقة تعود لملكية عائلتها لاراضي ودونمات قرية السوافير الشرقية.

وأضافت، أنه رغم مرور 75 عاما على النكبة الفلسطينية الا أن فلسطينيين يحتفظون باوراق ملكية اراضيم مع مفتاح بيوتهم للعودة الى اراضيهم التي سلبت بغير حق مشروع منهم.

هذا ويحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، حينما قام الصهاينة باحتلال فلسطين وتشريد أكثر من سبعمئة وخمسين ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام ثمانية واربعين من القرن المنصرم.

ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات حاشدة رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأخرى رسم عليها مفتاح العودة. ومن المقرر أن تحيي منظمة الأمم المتحدة هذه المناسبة للمرة الأولى في مقرها بنيويورك، حيث يفترض أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة يتحدث خلالها عن الرواية الفلسطينية لما جرى حينها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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في ذكرى النكبة الفلسطينية.. شاهد.. مراسلة العالم في غزة تكشف بالوثائق حق ملكية اراضي عائلتها في مستوطنة "اسدود"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 15-05-2023

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