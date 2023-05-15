غموض يلف وفاة مواطن لبناني في الامارات

العالم_لبنان

ودعت عائلات المعتقلين اللبنانيين في الإمارات إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم،

وحسب بعض المصادر الصحفية الضغوط التي مارست أدت إلى انقسام في صفوف العائلة حيال الدعوة إلى تحرك شعبي اليوم، فصدرت ليل أمس بيانات عدة، أحدها نُسب إلى عائلة الراحل جاء فيه أنها غير معنية بالدعوة ولن تشارك فيها.

فيما قال المتحدث باسم أهالي الموقوفين في الإمارات عفيف شومان إن التحرك يأتي احتجاجاً على عدم اهتمام السلطة بالقضية عموماً، وبمقتل عزّ الدين على وجه الخصوص.

وأضاف: ما تريده العائلات واضح وبديهي: استعادة جثمان عزّ الدين، وعرضه على طبيبٍ شرعي يكشف سبب الوفاة، ثم دفنه في بلدتِهِ.

وتفيد معلومات صحيفة الأخبار اللبنانية عن إدخال بعض المعتقلين في السجون الإماراتية إلى أقسام العناية المشددة، إضافة إلى معلومات عن مشاركة ضباط من الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) في التحقيق مع الموقوفين.

وبحسب صحيفة الاخبار قتل غازي عز الدين، قبل أسبوع في ظروف غامضة خلال التحقيق معه في السجون الإماراتيّة.

ولم تُبلّغ عائلته فوراً بالخبر، ما يُرجّح فرضيّة تعرّضه للتعذيب أثناء التحقيق، خصوصاً أنّه دفن في الإمارات بسريّة تامّة، من دون تسليم الجثّة إلى العائلة، وهذا ما يُخالف بروتوكول مينيسوتا للأمم المتحدة، والمتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة.