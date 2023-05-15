الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عمرها بعمر النكبة.. سيدة فلسطينية تحتفظ بمفتاح العودة +فيديو

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

إحياء اللاجئين الفلسطينيين بمخيم براجنة في لبنان ذكرى النكبة الفلسطينية ال75، حاملين مفتاح العودة بايبديهم وهاتفين بالتراث الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وقالت احدى السيدات في مخيم براجنة لمراسل قناة العالم الاخبارية، إن عمرها بعمر النكبة الفلسطينية، ولكنها مازالت تملك مفتاح حق العودة التي ورثته من عائلتها.

هذا ويحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، حينما قام الصهاينة باحتلال فلسطين وتشريد أكثر من سبعمئة وخمسين ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام ثمانية واربعين من القرن المنصرم.

ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات حاشدة رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأخرى رسم عليها مفتاح العودة. ومن المقرر أن تحيي منظمة الأمم المتحدة هذه المناسبة للمرة الأولى في مقرها بنيويورك، حيث يفترض أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة يتحدث خلالها عن الرواية الفلسطينية لما جرى حينها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو.. رسالة أهالي حي الشيخ جراح في ذكرى النكبة الفلسطينية

شاهد.. مراسلة العالم في غزة تكشف بالوثائق حق ملكية اراضي عائلتها في مستوطنة "اسدود"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عمرها بعمر النكبة.. سيدة فلسطينية تحتفظ بمفتاح العودة +فيديو

بالفيديو.. رسالة أهالي حي الشيخ جراح في ذكرى النكبة الفلسطينية

غموض يلف وفاة مواطن لبناني في الامارات

في ذكرى النكبة الفلسطينية.. شاهد.. مراسلة العالم في غزة تكشف بالوثائق حق ملكية اراضي عائلتها في مستوطنة "اسدود"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 15-05-2023

للمنظومتين التربوية والتعليمية.. السوداني يتحدث عن استراتيجية وطنية ترسم خارطة طريق لإصلاح