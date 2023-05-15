عمرها بعمر النكبة.. سيدة فلسطينية تحتفظ بمفتاح العودة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقالت احدى السيدات في مخيم براجنة لمراسل قناة العالم الاخبارية، إن عمرها بعمر النكبة الفلسطينية، ولكنها مازالت تملك مفتاح حق العودة التي ورثته من عائلتها.

هذا ويحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، حينما قام الصهاينة باحتلال فلسطين وتشريد أكثر من سبعمئة وخمسين ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام ثمانية واربعين من القرن المنصرم.



ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات حاشدة رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأخرى رسم عليها مفتاح العودة. ومن المقرر أن تحيي منظمة الأمم المتحدة هذه المناسبة للمرة الأولى في مقرها بنيويورك، حيث يفترض أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة يتحدث خلالها عن الرواية الفلسطينية لما جرى حينها.

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