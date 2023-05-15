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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مراسل العالم: إذاعة جيش الاحتلال تعلن مقتل أحد المستوطنين واصابة اخر في حادث تحطم الطائرة الخفيفة في الجليل الاعلى
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا: الرئيس اردوغان حصل على 49.51% وكيليجدار اوغلو على 44.88% من الاصوات
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا: وصلت الانتخابات إلى الجولة الثانية وستقام في يوم الاحد الموافق 28 ايار الجاري
مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن سقوط إصابتين وصفت حالتهما بالخطيرة في تحطم طائرة إسرائيلية في الجليل الأعلى
قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قااني : فصائل المقاومة واصلت استعداداتها وقوتها التي ارعبت العدو لمواجهته وتحقيق النصر
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-05-2023
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الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.