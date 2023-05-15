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سفير روسيا في لبنان يدعو إلى انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت

سفير روسيا في لبنان يدعو إلى انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

حث السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، المجلس النيابي في البلاد على "انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا "أننا لا نتدخل في الشؤون اللبنانية".

العالم- اوروبا

وشدد روداكوف في تصريح على أنه "يجب على الشعب اللبناني والنواب أن يختاروا رئيسهم، وأن تتشكل الحكومة وتعمل على حل القضايا الاقتصادية كافة، كي ينعم الشعب بحياة أفضل"، مشيرا إلى أن "الجميع في هذه الدنيا، وخاصة روسيا وشعبها، مع انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وحل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني".

وأكد أن "روسيا دائما مع الشعب اللبناني، ودائما نقدم لأبنائه منحا تعليمية في روسيا، وستستمر الدولة الروسية بتقديم المنح"، لافتا إلى أن "خريجي الجامعات الروسية يعملون في لبنان، ومحترمون جدا من السلطات والمدن ومن الشّعب".

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سفير روسيا في لبنان يدعو إلى انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت