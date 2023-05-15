الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

"أنت المراسل".. مسن فلسطيني يروي قصة تهجيره من أرضه عام 1948

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

روى مسن فلسطيني عبر فقرة "انت المراسل"ببرنامج "هاشتاغ" على قناة العالم الاخبارية قصة تهجيره القصري من ارضه عام 1948 وكيف استقر بمخيم جنين.

العالم - أنت المراسل

النكبة الفلسطينية بما تحمل معها من قصص مأساوية ورغم كل محاولات كيان الاحتلال لإخماد لهيبها في قلوب الفلسطينيين عبر كافة السبل المتطرفة والوحشية الا أنها تأبى الاندثار.

يسعدنا في قناة العالم الاخبارية أن نستقبل مشاركاتكم وفعالياتكم أو أي أحداث مهمة لکم وإرسالها لنا لنشرها عبر برنامجكم "هاشتاغ" وكذلك عبر موقع القناة، مع حفظ كافة الحقوق الخاصة بكم.

نحن بانتظار الفيديوهات والصور التي ترسلونها لبرنامج هاشتاغ من اي مكان كنتم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لزاوية "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamhashtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhashtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

00989301119562

صفحة الإنستغرام:

alalamhashtaga

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة أعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التلغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث.

روابط ذات صلة

اطفال بيت طيما عبر انت المراسل: عائدون غصبا على الاحتلال +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى النكبة الفلسطينية.. مسن فلسطيني لـ"أنت المراسل": قناة العالم منبر للناس العاديين +فيديو

انت المراسل.. في ذكرى النكبة.. هذا ما قاله متابعونا من اليمن لاخوانهم في فلسطين +فيديو

شاهد بالفيديو.. "أنت المراسل".. مسن فلسطيني يروي قصة تهجيره من أرضه عام 1948

القضاء اللبناني 'يفشل' في تبليغ حاكم مصرف لبنان بجلسة استجوابه في باريس

النكبة الفلسطينية.. اطفال بيت طيما عبر انت المراسل: عائدون غصبا على الاحتلال +فيديو

حاخام "إسرائيلي".. التطبيع لم ولن يقلل من كراهية العرب للصهاينة