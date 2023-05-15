الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية : نتطلع الى مشاركة تزيد على 60٪ في الانتخابات

وزير الداخلية : نتطلع الى مشاركة تزيد على 60٪ في الانتخابات
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أوضح وزير الداخلية أننا بدأنا الأنشطة المتعلقة بإجراء الانتخابات ، وقال اننا نتطلع الى مشاركة تزيد على 60٪ ويجب تعديل جميع البرامج وفقًا لذلك.

العالم - ايران

وصرح أحمد وحيدي ، مساء اليوم الاثنين ، في تجمع محافظي البلاد ، أن أهم موضوع لهذا العام هو إجراء الانتخابات في الثاني من مارس المقبل ، وأضاف: "يحاول الأعداء منذ فترة طويلة بث الياس في نفوس الناس من خلال إظهار عدم كفاءة الحكومة والبرلمان للحد من المشاركة في الانتخابات ".

وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك تضخمًا في البلاد ، ولكن كل مشاكلنا ليست فقط التضخم ، والعدو يحاول تضخيم هذه المشكلة ، وشدد وزير الداخلية: بالنظر إلى الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة في هذه الفترة القصيرة فان مثل هذا العمل من قبل الأعداء هو اضطهاد كبير للحكومة والبرلمان.

ولفت وحيدي إلى بعض الجهود المستقبلية للأعداء في هذا الصدد وبهدف إجراء عمليات نفسية في الداخل وقال: يجب علينا جميعًا أن نرصد أفعال وتحركات الأعداء حتى نتمكن من التواجد في المشهد بقوة.

واعتبر وزير الداخلية ان تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة مشاكلهم وحلها ، بأنه واجب أصيل على جميع المسؤولين ، لا سيما سلطات المحافظات ، وقال: في هذا الصدد ، من الضروري للمحافظات والنواحي اتخاذ إجراءات مع خطة أوسع لحل المشاكل وصولا الى تسوية مشاكل الناس على وجه السرعة .

روابط ذات صلة

وزير الداخلية الايراني يعين رؤساء اللجان المتخصصة التابعة للجنة العامة لانتخابات البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم استمرار المفاوضات.. شاهد.. تجدد الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

شاهد بالفيديو.. مؤتمر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في إيران تحت هذا العنوان..

شاهد.. قراءة في أهمية العلاقات الإيرانية السعودية

شاهد بالفيديو.. عبر 75 عاما.. هكذا حافظ الفلسطينون على وثائق مليكة أراضيهم

بانوراما: الانتخابات التركية..جولة ثانية لتقرير مصير منصب الرئاسة والسودان.. عودة الاشتباكات بالرغم من توقيع اعلان جدة

الموارد المائية العراقية: التدفقات من تركيا انحسرت مجددا والصيف سيكون صعبا