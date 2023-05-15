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شاهد.. قراءة في أهمية العلاقات الإيرانية السعودية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

يعتبر الاتفاق المبرم بين الجمهورية الاسلامية في إيران والسعودية بشأن استئناف العلاقات الثنائية أهم حدث سياسي ودبلوماسي جديد شهدت تبلوره منطقة غرب آسيا.

العالم - من إيران

اتفاق له أبعاد إقليمية مختلفة بالإضافة إلى آثاره التي تنعكس على داخل البلدين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار مؤخرا إلى أن طهران عملت طوال العام الماضي على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية في المجالين السياسي والاقتصادي.

وتشهد علاقات إيران مع الدول العربية وتيرة آخذة في التصاعد خلال الأونة الأخيرة. مؤكدا بان مبدأ وأولوية الدبلوماسية الايرانية يتمحور حول تسوية سوء التفاهمات.

كما لفت إلى أنه وفي ظل الظروف الجديدة التي تعيشها المنطقة فإن علاقات إيران مع الدول المختلفة لها أفق مشرق. ترى ما هي آخر تطورات علاقات إيران مع دول المنطقة وما هي آفاقها؟

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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