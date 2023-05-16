الخارجية الروسية تحذر من خطر ضم البوسنة والهرسك إلى "الناتو"

العالم-اروبا

وقال غروشكو في مقابلة مع قناة "RTRS" التلفزيونية أن: "محاولات التعديل المصطنع لقضايا بناء الدولة لدخول البوسنة والهرسك وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أو حتى أكثر من ذلك إلى حلف "الناتو"، لن يؤدي إلا إلى مخاطر إضافية في المنطقة".

وأضاف أن "مثل هذه المحاولات غير مقبولة، فهي لن تؤدي إلا إلى تقسيم المنطقة".

وأشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إلى محاولات الغرب لجرّ البوسنة والهرسك إلى حلف "الناتو"، رغم معارضة شعبي البلدين لمثل هذه الخطوة.

وأكد أن نتيجة مثل هذه السياسة ستكون "كارثية" على المنطقة وأوروبا بأسرها، مشددا على أنه لا يمكن لمجلس الأمن غض الطرف عن الفوضى التي تحدث في البوسنة والهرسك.