هل استخدام معجون الاسنان امن على الاطفال؟

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ينبغي على الآباء عدم استخدام نفس معجون الأسنان الخاص بهم لتنظيف أسنان أطفالهم, لأن من الأفضل تنظيف الأسنان اللبنية لدى الأطفال باستخدام معجون أسنان مُخصص لهم.

حذرت هيئة اختبار السلع الألمانية من استعمال معجون أسنان الأطفال، الذي يحتوي على مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم".

وجاء ذلك نظرا لأن هذه المادة الصبغية قد تتسبب في إتلاف المادة الوراثية.

كما أكدت الهيئة على أهمية استعمال معجون أسنان يحتوي على مادة "الفلورايد"، التي تكوّن طبقة واقية على الأسنان لحمايتها من التسوس.

شروط تركيب تقويم الأسنان وأنواعه وأضراره

ومن المهم أيضا أن يكون محتوى الفلورايد مناسبا للأطفال (1000 ppm)، مع مراعاة استخدام الكمية المناسبة أيضا؛ فبالنسبة للأطفال حتى سن عامين ينبغي وضع كمية بحجم حبة الأرز على الفرشاة، وبالنسبة للأطفال من عمر سنتين إلى ست سنوات، ينبغي وضع كمية بحجم حبة البازلاء على الفرشاة.

وعادةً ما تحتوي معاجين الأسنان على نكهات لذيذة ومميزة، لذلك يقوم بعض الأطفال ببلع معجون الأسنان ظنًا منهم بأنه آمن.

وبحسب موقع "ويب طب" يعد بلع معجون الأسنان بكميات ضئيلة وبسيطة آمنا، ولكن يؤدي بلع كمية كبيرة من معجون الأسنان إلى الإصابة بألم المعدة أو التلبّك المعوي.

وأكد رئيس الجمعية الألمانية لعلاج أسنان الأطفال كريستيان هيرش من مستشفى لايبزيغ الجامعي على أهمية الالتزام بذلك, لأن ارتفاع محتوى الفلورايد بالمعجون العادي قد يتسبب في الإضرار بالأسنان المستديمة لدى الأطفال، إذ يترك عليها بعض البقع.

وأضاف هيرش، أنه عادة ما يحتوي معجون أسنان الأطفال على 0.05 فقط من مادة الفلورايد، في حين يحتوي معجون الأسنان العادي على ما يزيد على 0.15 من مادة الفلورايد، مما يجعله ضارا بأسنان الأطفال.

أما عن الموعد المناسب لاستخدام الأطفال لنوعيات المعجون العادية، أوضح هيرش أنه ينبغي على الأطفال البدء في استخدام هذا المعجون، عند بلوغهم 12 عاماً.

وأشار هيرش إلى إنه "يمكن للآباء البدء في تنظيف أسنان طفلهم الصغير بالمعجون المخصص للأطفال، بمعدل مرة يومياً، عند بروز أولى الأسنان اللبنية لديه، والتي غالباً ما تظهر عندما يُتم الطفل عامه الأول".

بينما ينبغي على الآباء تنظيف أسنان طفلهم الصغير مرتين يومياً عندما يُتم عامه الثاني, وبدءاً من ستة أعوام يوصي هيرش بضرورة أن يتولى الطفل مهمة تنظيف أسنانه بنفسه، مؤكداً على ضرورة أن يستمر الآباء في متابعته عند القيام بذلك.