هكذا تساعد القاعدة العجيبة 20:20:20:20 على إنقاص الوزن

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وأوضحت: "بالنسبة لأولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة، فإننا نستخدم قاعدة 20:20: 20: 20: قطعة طعام بحجم 20 بنسا (نحو 30غ)، امضغها 20 مرة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية بين اللقمات، وخذ 20 دقيقة لتناول الوجبة".

وأشارت إلى أنه حتى إذا لم تكن ممن خضع لجراحة إنقاص الوزن، فيمكنك تناول كميات أكبر من اللقم، ولكن لا يزال يتعين عليك قضاء 20 دقيقة في تناول الوجبة مع ضرورة مضغ كل لقمة أكثر.

وهناك عدة طرق أخرى يمكنك من خلالها إبطاء وتيرة تناول الطعام على الفور، مثل ضبط عداد الوقت عندما تتناول وجبة لتكوين فكرة عن المدة التي تستغرقها لتناولها.

ثم حاول التخلص من عوامل التشتيت، مثل التلفاز أو الهاتف، واجلس على طاولة لتناول الطعام بدلا من الأريكة.

ما هي الطرق التي يمكنني تجربتها للتخلص من دهون الجسم؟

إن أخذ وقت أطول لتناول طعامك هو مجرد أحد الطرق التي يمكنك من خلالها خسارة الوزن بأمان وتحسين صحتك العامة.