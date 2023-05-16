الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد عسكري إيراني..

مهمة المجموعة البحرية 86 تعزيز الدبلوماسية الدفاعية وإحياء القدرة البحرية

مهمة المجموعة البحرية 86 تعزيز الدبلوماسية الدفاعية وإحياء القدرة البحرية
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون البحرية الأدميرال ثاني مصطفى تاج الديني أن مهمة المجموعة البحرية 86 تأتي في سياق تعزيز الدبلوماسية الدفاعية للبلاد وإحياء القدرة البحرية.

العالم - إيران

وبخصوص تناظر إيران مع القوى العالمية في المياه الحرة، قال الأدميرال ثاني مصطفى تاج الديني إن حضور المجموعة 86 للقوة البحرية للجيش في المياه الدولية هو رسالة سلام وصداقة للدول.

وفي إشارة إلى رحلة المجموعة 86 حول الأرض، قال: تتطلب الرحلات البحرية الطويلة والاحترافية استعدادات مختلفة وإعدادات من حيث الخبرة والمعدات واكتساب المهارات اللازمة.

ونوه إلى رحلة هذه المجموعة البحرية التي دامت ثمانية أشهر، وقال: خلال هذه الأشهر الثمانية، شهدنا ظروفا جوية مختلفة، وأحيانا شهدنا ظروفا غير عادية وأمواجا يزيد ارتفاعها عن 12 مترا، والملاحة البحرية في مثل هذه الظروف تتطلب التحضير بكافة الأبعاد.

وقال نائب قائد البحرية لشؤون العمليات البحرية: إن التواجد في المياه الدولية والقيام برحلة حول العالم دليل على التكنولوجيا المنجزة محليا، وأضاف: هناك مدمرة في هذه المهمة البحرية تم بناؤها محليا بالكامل.. عمل الشباب المتحمسون في الصناعة البحرية بجد لإعداد المدمرة الإيرانية تماما "دنا" بحيث يمكنها تحمل كل مشاق وتوترات البحر مع الأمواج العالية.

العميد البحري تاج الديني اعتبر حضور المدمرة "دنا" في البحار الدولية أمرا قابلا للدراسة ليس فقط من وجهة نظر عسكرية وقال: هذا الحضور مهم جدا من الناحية العلمية، تصميم وبناء وتأسيس هذه المدمرة إيراني بالكامل، ووجودها في البحار يعني القدرة وإثبات القدرة.

وقال عن أهداف المجموعة البحرية 86 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: توجيه رسالة سلام وصداقة إلى جميع الدول وإعلان الاستعداد لعلاقات متعددة الأطراف مع دول مختلفة هو أحد أهداف هذا التواجد، في الواقع، فإن وجود هذه المجموعة البحرية يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الدفاعية للبلاد وإحياء القدرة البحرية.

ووصف وجود المجموعة 86 بأنه عمل احترافي وقال: بدأت الرحلة من بندرعباس والتوجه نحو الشرق والعبور من جنوب سريلانكا وخليج البنغال، نحو مضيق ملقا، ومن ثم دخول المحيط الهادئ من جنوب الفلبين وقطع عرض هذا المحيط في جزئه الأكبر والذي بلغ 8 آلاف ميل بحري، بفترة نحو ثلاثة أشهر ومن ثم العبور من مضيق ماجلان جنوب القارة الأميركية اللاتينية والتحرك في سواحل الأرجنتين وأورغواي والبرازيل وبعدها قطع المحيط الأطلسي والعبور من مضيق رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الإفريقية ومن ثم بحر العرب والرسو في ميناء صلالة بسلطنة عمان في الوقت الحاضر قبل العودة إلى البلاد.

روابط ذات صلة

كنعاني يرد على الاتهامات الامريكية المكررة بشان أمن الملاحة البحرية في الخليج الفارسي

قائد البحرية الايرانية: أميركا عجزت عن منعنا من عبور قناة بنما

الأسطول الإيراني رقم 86 يجتاز المحيط الهادئ لأول مرة

رئيس الاركان الايرانية: التعاون الدفاعي بين ايران وسلطنة عمان يشهد تقدما سريعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... تحركات دبلوماسية وسياسية لإعادة سورية إلى المحور العربي

بالفيديو... القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا ضد الغنوشي بالسجن لمدة عام

قائد عسكري إيراني.. مهمة المجموعة البحرية 86 تعزيز الدبلوماسية الدفاعية وإحياء القدرة البحرية

خطوة كبيرة لتطوير العلاقات النفطية والغازية بين إيران وروسيا

الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب

تركيا..أوغان يعلن شروطه لدعم أردوغان او أوغلو بالجولة الثانية من الانتخابات