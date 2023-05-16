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حماس: فوز الكتلة الاسلامية بالنجاح تأكيد على الالتفاف الكبير حول خيار المقاومة

حماس: فوز الكتلة الاسلامية بالنجاح تأكيد على الالتفاف الكبير حول خيار المقاومة
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة النجاح الوطني في نابلس، وعدّت ذلك تأكيدًا على الالتفاف الكبير حول خيار المقاومة.

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيانٍ لها، مساء الثلاثاء: إنها تبارك لجموع الطلبة ولجامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وطاقمها، والكتل الطلابية كافة، نجاح العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الطلبة، والتي جرت اليوم الثلاثاء بشكل منظم.

وأضافت أن هذا الفوز يمثل فخرا للحركة الطلابية، ولشعبنا الصامد المجاهد، وفشلا ذريعا للاحتلال الذي لا يتوقف عن محاولاته المحمومة لتعطيل الحياة الديمقراطية والطلابية في جامعاتنا عبر استهداف ممثلي العمل الطلابي والنشطاء الجامعيين.

وباركت لجميع الكتل التي شاركت في هذه الانتخابات، وأبرقت بالتهاني العطرة للكتلة الإسلامية على فوزها الكبير الذي يؤكد مجددا التفاف الجماهير الفلسطينية والطلابية حول خيار المقاومة ومشروعها.

ورأت أن نجاح هذا العرس فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو الحفاظ على الأجواء الديمقراطية في جامعات الضفة الغربية، وإجراء الانتخابات بشكل منتظم ودوري في مؤسساتنا الوطنية كافة، والعمل الجاد على كل الصعد لحماية نشطاء العمل الطلابي من الاستهداف والملاحقة وتهديد مستقبلهم التعليمي.

وأضافت أن ذلك مدعاة أيضًا إلى التقدم نحو بناء الثقة من جديد بين الكتل الطلابية وإدارات المؤسسات التعليمية ومجالس الطلبة، وترميم أي آثار سلبية سبَّبها التدخل الأمني في الأنشطة الجامعية.

ودعت طلابنا البواسل في كل جامعاتنا الوطنية إلى مواصلة التحدي وعدم الاستسلام للواقع الصعب وسط الاحتلال والملاحقات الأمنية، والتصدي لهذا الواقع بكلّ بسالة وشجاعة.

كما دعت إلى الإصرار على رسم مستقبل أفضل لجموع طلبتنا، تعود فيه الحركة الطلابية إلى سابق عهدها ومجدها في خدمة الطلاب وتخريج الأبطال ورفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية، وإدامة رسالة جامعاتنا الوطنية منارة للعلم والعلماء، ومحضنا للرجال الأوفياء للوطن وللقضية وللمسجد الأقصى المبارك.

وفازت الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحركة حماس، في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، والتي جرت اليوم الثلاثاء.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرسمية في الجامعة حصول الكتلة الإسلامية على 40 مقعدا، مقابل 38 لكتلة الشبيبة الفتحاوية و 3 لكتلة اليسار، في أول انتخابات تعقد منذ عام 2017، وفي أول انتخابات تفوز بها الكتلة الإسلامية منذ 6 عامًا.

وكانت كتلة الشبيبة قد فازت في آخر انتخابات عقدت في الجامعة عام 2017 بـ 42 مقعدا، مقابل 34 مقعدا للكتلة الإسلامية.

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