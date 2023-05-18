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دوي إنفجارات وصفارات إنذار عقب غارات جوية روسية في أوكرانيا

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

انفجارات عدة سمع دويها فجر اليوم في كييف ومناطق أوكرانية أخرى حيث ناشدت السلطات السكان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

العالم - خاص بالعالم

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن العاصمة كييف تعرضت لهجوم روسي بصواريخ كروز، وإن من روسيا نشر طائرات مسيرة في سماء العاصمة بعد قصفها بالصواريخ.

كما أعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرض لهجمات صاروخية، وأنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية.

بدورها، أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف صاروخي، وأشارت إلى أن الروس استهدفوا منشأة صناعية وأنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقوها في البحر الأسود.

ومع ارتفاع حدة القتال في مدينة باخموت الأوكرانية، تتضارب الأنباء بين كييف وموسكو بشأن اليد العليا فيها، ففي الوقت الذي تحدثت فيه أوكرانيا عن أول اختراق كبير لها في جبهة باخموت المحتدمة منذ شهور، قال الجانب الروسي إن هناك مربعا سكنيا واحدا يفصله عن السيطرة الكاملة على المدينة.

اما واشنطن فاعترفت بتعرض منظومة 'باتريوت' الامريكية في أوكرانيا للضرر نتيجة القصف الروسي.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الحرب في أوكرانيا ستستمر ما دامت تصب في مصلحة واشنطن؛ معتبرا أن الدول الغربية تسعى جاهدة لزعزعة العلاقات بين موسكو وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق.

وبينما كان الميداني مشتعلا، كانت الحركة الدبلوماسية الصينية تلعب دور الوسيط لحل الازمة. فخلال لقاء جمع المبعوث الصيني لي هوي بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في كييف، شدد الأخير على مبادئ إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

مؤكدا رفض كييف أي اقتراحات قد تتضمن خسارة أراض أو تجميد النزاع، وتشمل جولة المبعوث الصيني بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... دوي إنفجارات وصفارات إنذار عقب غارات جوية روسية في أوكرانيا

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