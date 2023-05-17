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كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

تعتزم بيونغ يانغ إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري بعد إنهاء مرحلة الاختبارات النهائية قبل أشهر والإعلان عن جهوزيته للإطلاق منتصف الشهر الماضي وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد القمر وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق خطة عمله المستقبلية.

العالم – خاص بالعالم

بيونغ يانغ ستطلق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لها بعد إنهاء مرحلة الاختبارات النهائية قبل أشهر والإعلان عن جهوزيته للاطلاق منتصف الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد القمر الصناعي وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق خطة عمله المستقبلية.

واتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد ما يعتبره “مناورات مواجهة” ضد كوريا الشمالية، مؤكدا أن بلاده ستمارس حقها في الدفاع عن النفس واقر بعد ذلك خطة العمل المستقبلية للجنة التحضيرية.

وكان تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري أحد المشاريع الدفاعية الرئيسية التي قدمها كيم جونغ أون في الفين وواحد وعشرين. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها أجرت اختبارا نهائيا مهما لتطوير قمر اصطناعي للتجسس.

وعلى الرغم من أن خبراء غربيين يؤكدون أنه من الصعب على بيونغ يانغ القيام بعمليات استطلاعية عبر الأقمار الاصطناعية بتقنيتها الخاصة وبدون دعم تقني من روسيا أو الصين، إلا أن دراسات في كوريا الجنوبية تؤكد أن أقمار كوريا الشمالية الاستطلاعية هي عاملٌ مهمٌ في حال توجيه ضربة استباقية

يذكر أن الاعلان الكوري الشمالي جاء بعد أسبوع على تأكيد بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب

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