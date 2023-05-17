الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والسوري في جدة

لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والسوري في جدة
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

عُقد اليوم اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا ان اللقاء تناول القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك وسبل تعزيزها، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب الاجتماع: “لدينا القرار من أعلى القيادتين في سورية والسعودية بالتقدم وبأن نسير نحو الأمام، ولا عودة إلى الوراء”.

وأضاف المقداد: ناقشنا العديد من القضايا، منها التحضيرات للقمة العربية، ونحن مرتاحون لكل ما تم حتى الآن بهذا الخصوص، وهناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بالمستوى الذي يستحقه شعبا الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

وتابع المقداد: ناقشنا أيضاً موضوع افتتاح السفارتين في كلا البلدين، وستقدم سورية والسعودية كل التسهيلات اللازمة لافتتاح السفارتين بأقرب وقت ممكن.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

البعض للوقاحة عنوان.. وزيرة خارجية المانيا ترفض عودة سوريا الى الجامعة العربية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والسوري في جدة

نائب رئيس الجمهورية: دول المنطقة ستنتفع من اتفاق ممر الشمال - جنوب

البعض للوقاحة عنوان.. وزيرة خارجية المانيا ترفض عودة سوريا الى الجامعة العربية!

إيران وروسيا توقعان 10 صفقات بمجال النفط والغاز

شاهد.. تعرف على النجوم فائقة الكتلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-05-2023