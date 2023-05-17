الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الخطوط الجوية الجزائرية تشتري 8 طائرات من شركة بوينغ الأمريكية

الخطوط الجوية الجزائرية تشتري 8 طائرات من شركة بوينغ الأمريكية
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية، للسير في إجراءات اقتنائها لمجموعة طائرات البوينغ الـ8.

العالم-الجزائر

وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية أن أول طائرة أمريكية من هذا الطراز، ستدخل الخدمة بحلول العام 2027.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإسراع في تدعيم الخطوط الجوية والبحرية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، من خلال - اقتناء طائرات وبواخر جديدة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، أطلقت شركة الطيران الجزائرية في وقت سابق استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة جديدة.

وشدد الرئيس تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأخير، على ضرورة الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال.

روابط ذات صلة

الجزائر.. توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في شهر أبريل

الجزائر: نرحب بتحسن علاقات الدول العربية مع إيران وتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

الخطوط الجوية الجزائرية تشتري 8 طائرات من شركة بوينغ الأمريكية

لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والسوري في جدة

نائب رئيس الجمهورية: دول المنطقة ستنتفع من اتفاق ممر الشمال - جنوب

البعض للوقاحة عنوان.. وزيرة خارجية المانيا ترفض عودة سوريا الى الجامعة العربية!

إيران وروسيا توقعان 10 صفقات بمجال النفط والغاز