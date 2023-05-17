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البيت الأبيض: بايدن لن يعتذر عن قصف هيروشيما

البيت الأبيض: بايدن لن يعتذر عن قصف هيروشيما
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

صرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يعتذر عن قصف مدينة هيروشيما اليابانية، خلال زيارته لحضور قمة مجموعة السبع.

العالم-الامريكيتان

وقال سوليفان: "الرئيس لن يدلي بتصريحات، إنه سيشارك في الأحداث مع قادة مجموعة السبع الآخرين. من وجهة نظره، هذه ليست لحظة ذات اتجاهين، جاء قادة مجموعة السبع للإشادة بالتاريخ ورئيس الوزراء (الياباني فوميو) كيشيدا من هيروشيما".

ومن الجدير ذكره، أنه في 6 أغسطس 1945، قصفت الطائرات الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية، وبعد ثلاثة أيام قصفت مدينة ناغازاكي، بالقنابل النووية، ونتيجة لكلا الهجومين، أصيب حوالي 300 ألف شخص (بين قتيل ومفقود)، وتعرض حوالي 200 ألف شخص للإشعاع النووي.

القصفان الذريان لهيروشيما وناغازاكي هما المثالان الوحيدان في تاريخ البشرية على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية.

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البيت الأبيض: بايدن لن يعتذر عن قصف هيروشيما

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