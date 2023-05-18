لمتابعة عدد من المشاريع الانمائية؛ رئيس الجمهورية يصل الى محافظة سيستان وبلوشستان

العالم - ايران

ووصل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له اليوم الى مطار كنارك القريب من شواطئ مكران وكان في استقبالهم مسؤولي المحافظة و جمع من اهاليها.

وسيقوم اية الله رئيسي خلال هذه الزيارة بمتابعة مدى التقدم الحاصل في المشروع الستراتيجي لتطوير "سواحل مكران"، وتدشين عملية ضخ المياه في "سد كهير"، وعمليات مد المياه الى عدد من القرى في هذه المحافظة.

وكان قد اعلن مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة الايرانية "محمد مهدي رحيمي امس الاربعاء في تغريدة عبر تويتر : على امتداد سياسات حسن الجوار، سيتم غدا الخميس ايضا، عقد اجتماع مشترك في معبر "بيشين" الحدودي، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني السيد "شهباز شريف" من اجل تدشين "محطة وشبكة جديدة لتبادل الكهرباء"، وسوق "بيشين الحدودية" بين البلدين.

وسيكون افتتاح سد كهير وخط نقل الغاز من ايرانشهر الى تشابهار الى جانب افتتاح 11 مشروعا في مجال الكهرباء ونقل المياه من بحر عمان الى المدن والقرى التابعة لسيستان وبلوشستان ضمن جدول اعمال رئيس الجمهورية في هذه الزيارة.