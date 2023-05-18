فلسطين تخوض معركة كرامة مفتوحة مع الاحتلال + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أكد اللداوي: نحن والعدو الصهيوني في معركة مفتوحة على كل الجبهات لا تتوقف ولا تنتهي حتى يحقق أحد الطرفين هدفه ومراده، نحن نتطلع إلى العودة والتحرير وطرد الإسرائيليين المحتلين الغاصبين من أرضنا، وهم يتطلعون إلى طردنا واستئصالنا والسيطرة على أرضنا وممتلكاتنا ومقدساتنا.

واضاف أن: هذه المعركة المفتوحة تندلع أحيانا في القدس وأحيانا أخر في جنين ومرة في نابلس وتارة في غزة، فهي مستمرة ولن تتوقف، لكن ما يقوم به العدو الصهيوني اليوم في القدس هي نوع من أنواع المقامرة.

ولفت إلى أن: "المعركة هي معركة عض أصابع نوعا ما ربما من طرف العدو الإسرائيلي، لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين هي ليست كذلك بل معركة كرامة وحقوق ومقدسات ووطن، لا يمكن لنا أن نستسلم أمام العدو والصهيوني، حتى ولو استمر أكثر وأمعن أكثر وأثخن أكثر في إيذائنا والإساءة إلينا."

ونوه أن العدو والصهيوني الآن في هذه الأيام وعبر السنوات القليلة الماضية منذ عشر سنين وحتى الآن وهو يحاول أن يكرس الهوية اليهودية لمدينة القدس وللمسجد الأقصى المبارك على ادعاء أن المسجد الأقصى وأن قبة الصخرة مشادة فوق ما يسمى بهيكل سليمان الثالث وأن عليهم أن يستعيدوا هيكلهم.

وقال: لكن العدو مصاب بغباء ويعتقد أن معركة القدس تشبه معركة خطر عدنان -مع تقديري الكبير والعظيم لخضر عدنان- يعتقد أن معركة المسجد الاقصى المبارك مثل اغتياله لبعض العناصر.

ونوه أن هذه المعارك التي يستهدف فيها بعض الفلسطينيين قد تكون معارك إقليمية ومحلية، وأضاف: لكن العدو العدو الصهيوني الغبي عندما يفتح نيرانه على المسجد الأقصى المبارك لا يفكر للحظة واحدة بأن هذه المعركة ستكون معركة إقليمية كبرى تفجر الصراع في المنطقة.. هو يظن أن الأمة قد ضعفت واستكانت وقد ينجح في هذه المغامرة، ويحاول أن يحقق شيئا.

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