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برلماني لبناني: عودة سوريا الى الجامعة العربية طي لصفحة اميركية اوجدت داعش

برلماني لبناني: عودة سوريا الى الجامعة العربية طي لصفحة اميركية اوجدت داعش
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، بأن عودة سوريا الى الجامعة العربية، طي لصفحة اميركية اوجدت داعش وحاولت تقسيم المنطقة.

العالم- لبنان

و قال اليوم الخميس انه علينا جميعا ان نعمل لترسيخ التفاهمات ومحو آثار المرحلة السابقة لما فيه مصلحة الدول والشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

و اضاف أن كل اللبنانيين يتطلعون الى التعافي والخلاص بانتخاب رئيس للجمهورية يليه تشكيل حكومة، معتبرا ان هناك ايضا من يماطل ويراهن على الوقت، والمطلوب حوار وطني جامع.

وأوضح أننا في حزب الله وحركة امل اعلنا، وبشكل طبيعي، ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، وهم يعلنون رفضهم ترشيحه ولا يعلنون عن مرشحهم، ولا يمكن لأحد تامين نصاب 86 نائب بدون اتفاق وطني، لافتا الى ان الفريق الاخر يتحمل مسؤولية الازمة والفراغ لرفضه الحوار والتلاقي الوطني للنهوض بالبلد، ودعواتنا اليوم نجددها للتلاقي والحوار بعيدا عن انهم لا يحضرون، ولا يؤمنون النصاب وهذا حق سيادي، لكنه لا يفيد بإنهاء الازمة، فيما هم يخشون وصول فرنجية.

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