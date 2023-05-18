رئيسي: مستعدون لتطوير العلاقات التجارية مع باكستان

العالم- ايران

وأعتبر رئيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني " شهباز شريف" اليوم الخميس عقب افتتاح اول سوق مشتركة لمبيعات التجزئة في منفذ "بيشين – مند" الحدودي، أن بناء 7 اسواق حدودية وتبادل الكهرباء، من تجليات التعاون الجيد والممهد لرسوخ العلاقات بين البلدين.

وأستدرك أن ثمة امكانيات جيدة لتبادل الطاقة بين ايران وباكستان.

رئيسي أشار الى أن حضور رئيس الوزراء الباكستاني الى النقطة الحدودية مع ايران يعكس الأمن المستدام في الجمهورية الاسلامية، فيما تحاول بعض الزمر بالمناطق الحدودية زعزعة استقرار حدود البلدين، حيث يستدعي ذلك استشعار الحكومة الباكستانية بهذه القضية.

ولفت الى رغبة الجمهورية الاسلامية بحل الاختلافات الاقليمية مع الدول الاسلامية مستطردا أن ايران لم تعتبر يوما السعودية عدوا، بل السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية تتمثل باعتبار الكيان الصهيوني عدوا مشتركا للعالم الاسلامي.

من جانبه عبّر " شهباز شريف" رئيس الوزراء الباكستاني عن سعادته لحضور الرئيس الايراني ومسؤولين الى النقطة الحدودية مع باكستان معتبرا هذه الحدود تمثل الصداقة والاخوة والتطور.

وأشار الى أهمية تأمين المناطق الحدودية مشددا على عزم الحكومة الباكستانية في استئصال عدم الاستقرار في هذه المنطقة.

ووجه شريف دعوة لـ آية الله رئيسي لزيارة باكستان، معربا عن اشتياق الشعب الباكستاني لهذه الزيارة.