بماذا تختلف القمة العربية في دورتها الـ32 اليوم عن سابقاتها؟

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وأشار الأشعل الى أن العمل العربي المشترك كان غائباً بسبب تدخل واشنطن و"اسرائيل"، ولذلك فان اختبار القمة فيه خمس محظورات يجب ان يراعيها الرئيس السوري بشار الاسد منوها أن المحظور الاول يكمن في انهم فشلوا فشلا ذريعا في فصل سوريا عن ايران واثر هذا التحالف،

وأضاف الأشعل أن المحظور الثاني يتمثل في التخلي عن المقاومة ووصفها بالارهاب فرد اعتبار للعرب في انه يلغي قرار الجامعة العربية باعتبار المقاومة"ارهاب".

وأوضح الأشعل أن المحظور الثالث يتمثل في أن لا يفرضوا وصاية عربيه على سوريا لتحديد مستقبلها وان يتركوا الحكومة السورية والشعب السوري ان يقرر مستقبله بنفسه، وان يتخلوا عن دعم المسلحين في سوريا الذين مزقوا الشعب السوري والاراضي السورية حيث يحمد للحكومة السورية في انها صمدت وتحالفت مع ايران وروسيا من اجل ابقاء الدولة السورية على قيد الحياة ولولا ذلك لكان الشعب السوري لاجئا في جميع دول العالم الان.

وكانت قد انطلقت في جدة، عصر اليوم الجمعة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة الدول والوفود المشاركة في القمة العربية، وبينهم الرئيس السوري بسار الأسد.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

وقد توافد زعماء الدول العربية إلى جدة، الخميس واليوم، للمشاركة بالقمة.

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