بدء قمة مجموعة الدول السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن زعماء مجموعة السبع قاموا بزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام حيث شاهدوا معروضات عن الدمار الذي خلفته الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنهم قاموا أيضا بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري عام 1945.

وأضافت القناة أنه سيتم خلال القمة مناقشة العديد من القضايا بما في ذلك الاقتصاد العالمي والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن كيشيدا يأمل في إظهار وحدة مجموعة السبع في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتوسع السريع في نفوذ الصين العالمي.

وفي السياق،قال مسؤول أمني أوكراني كبير، الجمعة، إن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، سيتوجه إلى اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما.

وقال، أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن والدفاع القومي للتلفزيون الرسمي "أشياء مهمة للغاية سيتم تحديدها هناك لذا فإن وجود رئيسنا أمر ضروري جدا للدفاع عن مصالحنا".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الجمعة، أن زيلينسكي، سيتوجه شخصيا إلى اليابان للمشاركة في القمة.

وكانت وكالة فرانس برس ذكرت في تقرير سابق أنه يتوقع أن يلقي زيلينسكي كلمة مسجلة بالفيديو أمام القمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع نفي الحكومة اليابانية التكهنات بأنه قد يظهر شخصيا في اللحظة الأخيرة.