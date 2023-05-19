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مجموعة السبع تقرر إجراءات جديدة في حظر روسيا

مجموعة السبع تقرر إجراءات جديدة في حظر روسيا
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت مجموعة السبع عدم فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا وستوسع بدلا من ذلك القيود الحالية على سلع رئيسية، طبقا لمصادر على صلة بالقضية.

العالم - روسيا

وكان مبعوثو مجموعة السبع، قد ناقشوا تغيير نظام العقوبات الحالي، مع حظر جميع الصادرات، باستثناء ما يتم إعفاؤها، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وبموجب المعايير الحالية، يتم السماح بجميع الصادرات، باستثناء ما يتم فرض عقوبات عليها. وكانت الإعفاءات ستشمل أدوية وسلع زراعية وغذاء.

ومع ذلك، فإن المسودة الأخيرة للبيان، الذي من المقرر أن يتبناه زعماء مجموعة السبع في قمتهم، في هيروشيما، التي بدأت اليوم الجمعة، لا تشمل هذا البند.

وأضافت المصادر أن تطبيق الخطوة كان سيصبح معقدا بالنسبة لبعض الأعضاء بالنظر لوجود أنظمة قانونية وتنظيمية مختلفة، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

ومثل هذا الحظر شبه الكامل، كان سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مسودة البيان أن مجموعة السبع ستوسع بدلا من ذلك قائمة السلع المحظورة لفرض قيود على سلع رئيسية في الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي يتم استخدامها في ساحة القتال، مثل صادرات الآلات والأدوات الصناعية.

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