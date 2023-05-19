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أول 'زعيم خليجي' يتغيب عن قمة جدة في السعودية.. من هو؟!

أول 'زعيم خليجي' يتغيب عن قمة جدة في السعودية.. من هو؟!
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصل نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي يترأسها الملك السعودي سلمان عبد العزيز.

العالم - السعودية

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة غرب السعودية، في حضور كل الدول الأعضاء.

ويعد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،محمد بن زايد أول زعيم خليجي يتغيب عن القمة المنعقدة بالسعودية.

من جهة أخرى، يغيب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أيضا عن القمة، وتتمثل الجزائر حضورا بالوزير الأول أيمن عبد الرحمان.

كما يغيب عن القمة الملك المغربي محمد السادس، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد حيث حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتمثيل بلاده في القمة.

ووصل أيضا إلى جدة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ممثلا لبنان، بحكم الفراغ بسدة الرئاسة اللبنانية.

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