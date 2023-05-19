شاهد.. هكذا فشلت مسيرة الأعلام الصهيونية

العالم - خاص بالعالم

وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن مسيرة الاعلام الصهونية فشلت، وأن هلع والتحشيد الصهيوني في هذه المسيرة يظهر شعور بالنقص امام الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن شعور الصهانية بالنقص امام الشعب الفلسطيني نابع عمن معرفتهم انها محتلون لارض فلسطين وبان القدس والاقصى حق الشعب الفلسطيني المشروع.

ونوه أمين عام المبادرة الفلسطينية الى أن ابناء الشعب الفلسطيني استطاعوا من خلال رفع العلم الفلسطيني والتصدي للصهاينة أن يفشلوا مسيرة الاعلام الصهيونية.

واوضح البرغوثي المقصد الحقيقي من مسيرة الاعلام الصهيونية هو دخول المسجد الاقصى المبارك ولكن الخشية من رد فعل وصواريخ المقاومة الفلسطينية.