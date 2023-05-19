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رئيس وزراء لبنان يثمن عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

رئيس وزراء لبنان يثمن عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

ثمن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عودة سوريا للقيام بدورها الكامل في الجامعة العربية.

العالم- لبنان

وأضاف خلال كلمته خلال القمة العربية الـ32 في جدة السعودية أن "الشعب اللبناني يعاني سنوات عجاف بسبب فقدانه الكثير من المقومات و أزمة النزوح اكبر من طاقة لبنان على التحمل".

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "نؤكد احترام كافة القرارت الدولية واحترام مصالح الدول الشقيقة ومحاربة تصدير الممنوعات اليها".

و صرح نجيب ميقاتي بأننا نتطلع الى رعاية السعودية الى لبنان للنهوض بها من جديد ".

و أكد ميقاتي: أن "أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية".

وختاما شكر رئيس الوزراء اللبناني "العراق لما يقدمه دائمًا من أجل لبنان".

ودعا "العرب كافة لشد عضد لبنان ودعمه في محنته".

وانطلقت في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة زعماء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، ومن المقرر ان تناقش القمة مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينة والتصعيد في قطاع عزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.

وقبل انطلاق اعمال القمة، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء حمد بن سلمان، قادة الدول والوفود المشاركة في قمة جدة.

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