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حماس في الخليل تنظم وقفة داعمة للأقصى ومناهضة لمسيرة أعلام

حماس في الخليل تنظم وقفة داعمة للأقصى ومناهضة لمسيرة أعلام
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

نظّم نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بلدة صافا شمال الخيل، ظهر اليوم الجمعة، وقفة غاضبة دعما للمسجد الأقصى المبارك، ورفضا لمسيرة أعلام الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية خرج عدد من الملثمين الذين يرتدون زيا عسكريا بعد صلاة اليوم الجمعة في بلدة صافا، ورفعوا رايات حركة حماس.

وأكد المشاركون في الوقفة أن المسجد الأقصى ومدينة القدس هي بوصلة حماس، وأن العمل على نصرة المقدسات وتحريرها من الاحتلال هي واجب في قاموس الحركة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن شعبنا الفلسطيني لن يمرر مخططات الاحتلال بالعبث بهوية المسجد الأقصى، وسيواصل نضاله المشروع لتثبيت هوية المسجد الفلسطينية العربية الإسلامية.

وكانت حركة حماس دعت للمشاركة في الفعاليات للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى المبارك تجديدا لبيعة الدفاع عنه وحمايته من الاحتلال.

كما دعت الحركة الجماهير لحشد كلّ الهمم والطاقات والعزائم في مواصلة الاعتكاف فيه، وتعزيز الحضور في باحاته.

وعصر أمس الخميس، شارك آلاف المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس؛ احتفاء باحتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967، تحت مُسمّى "توحيد القدس".

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة.

ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصرها إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

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