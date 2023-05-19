شاهد.. قراءة في كلمة الرئيس السوري خلال القمة العربية في جدة

العالم - خاص بالعالم

وقال الحمصي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن كلمة الرئيس بشار الاسد في القمة العربية في نسختها الـ32 في جدة، تصوب المسارات وتضع خطة عمل وبرامج واستراتيجيات وسياسيات موحدة ومبادئ ثابتة للمرحلة المقبلة.

ورأى الباحث في العلاقات الدولية بأن كلمة الرئيس السوري في القمة، تمنع التدخلات الخارجية والتحديات الجسام في ظل ما يسمى اعادة بناء "النظام الدولي الجديد" الذي يحتاج جهود وتعاون كل الأطراف العربية والاقليمية لاعادة الأمن والاستقرار الى سوريا، من أجل عدم تكرار التاريخ ذاته من قبل الغرب الذي مازال يسعى جاهدا من اجل خلق صراعات بينية مستمرة.

ولفت الحمصي الى ان كلمة الرئيس السوري ركزت على افق مستقبلة واضحة للمرحلة المقبلة بغض النظر عن مشاكل الماضي.