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أمير قطر يغادر جدة بعد حضور الجلسة الافتتاحية للقمة العربية

أمير قطر يغادر جدة بعد حضور الجلسة الافتتاحية للقمة العربية
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

غادر أمير قطر تميم بن حمد، مدينة جدة السعودية، بعد حضوره افتتاح أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

العالم - قطر

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" (رسمية)، فقد شارك تميم في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية، وغادرها قبل أن يلقي أي كلمة أو يعقد أية مباحثات ثنائية.

في السياق، أشارت وكالة "قنا" إلى أن أمير قطر بعث برقيتين إلى كلّ من الملك سلمان ، وولي عهده محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن "بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال القمة، متمنياً أن تساهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية".

ولم تذكر الوكالة أيه تفاصيل حول سبب مغادرة الشيخ تميم للقمة.

ولاحقا، غرد الشيخ تميم عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "أهنئ أشقاءنا في السعودية الشقيقة على نجاح استضافة القمة العربية الـ32، والتي نرجو أن تسهم نتائجها في دعم التضامن والعمل العربي المشترك".

وانطلقت أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتسليم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رئاسة الدورة الحالية إلى السعودية.

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