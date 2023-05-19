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العراق.. بغداد واربيل بصدد زيادة التعاون بين الجيش وحرس منطقة كردستان

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

زار وفد من العمليات العراقية المشتركة، منطقة كردستان العراق بهدف 'زيادة التعاون والتنسيق بين قوات الجيش العراقي وحرس المنطقة وشدد الطرفان على التعاون المشترك وسد الثغرات الامنية التي يمكن ان تستلغها جماعة "داعش" الارهابية.

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. زيارات متبادلة ما بين اربيل وبغداد بهدف زيادة التعاون والتنسيق بين قوات الجيش العراقي وحرس منطقة كردستان العراق،
وفد أمني ضم قائد القوات البرية وكبار الضباط وهيئات الركن في قيادة العمليات المشتركة والذي تلخص ببيان صادر عن العمليات المشتركة.

كما اعرب الطرفان عن تطور كبير في التعاون بينهما في الآونة الأخيرة، خصوصا في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية'، مشددا على أن 'المصير الوطني ومواجهة التحديات والتغلب عليها.

ما زالت هناك خلايا نائمة تتعمد الارهاب من خلال الثغرات المتاحة مابين الطرفين وتشكل هذه الزيارات تطويرل للمنضومة الاستخبارتية ودعم الالوية المشتركة وقواتها بهدف دحر فلول "داعش" الارهابي.

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